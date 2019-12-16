الأرصاد: طقس دافئ على غالبية المناطق.. وضباب في الشمال الشرقي ليلا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يميل الطقس إلى الدفء نهارًا على غالبية المناطق، مع احتمال تكوُّن ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي، وبداية من هذه الليلة، تتأثر مناطق الشمال الغربي بامتداد منخفض جوي متمركز وسط الجزائر مصحوبًا برياح جنوبية نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحيانًا، ويشمل تأثير هذه التقلبات من يوم الغد غالبية مناطق البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية في غالبية المناطق، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط من الغد على غالبية المناطق؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على غالبية المناطق.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع تكوُّن ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد، والرياح شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 19 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.