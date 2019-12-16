مناقشة «ملف التعويضات» في اجتماع «بلدي سرت»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 10:30 صباحا
اجتماع المجلس البلدي سرت، 15 ديسمبر 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

ناقش المجلس البلدي سرت عددًا من الموضوعات والملفات، في مقدمتها ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة.

واستعرض الاجتماع عددًا من المذكرات المقدمة للمجلس، منها ما يتعلق بصيانة المدارس ومكتب الشهداء والمفقودين والجرحى في سرت وملف الباحثين عن العمل، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبحث المجلس أيضًا مذكرة بشأن المجالس التسييرية سابقًا، ومذكرة مركز القياسات الإشعاعية، إضافة إلى التدريب بشأن تنفيد مشروع قياس الإشعاع المحالة من مدير مكتب التخطيط بسرت، واستعراض مذكرة إدارة مطار سرت الدولي.

وتفاقمت معاناة المواطنين وأسرهم أصحاب المساكن المدمرة كليًّا، المتضررة جراء حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» العام 2016، إذ لم تتوصل الحكومات المتوالية إلى حل لتعويضهم عما لحق بهم.

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وكشف مصدر بمكتب الإسكان سرت، في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط»، أن أكثر من ثلاثة آلاف مسكن مدمرة في المدينة، يعاني أصحابها، سواء القاطنين خارج أو داخل سرت، وسط تردى أوضاعهم المالية والمعيشية، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح المصدر أن قطاع الإسكان حصر تلك المساكن وتمت إحالة الملف بالخصوص إلى فرع جهاز الإسكان والمرافق بالمنطقة، كى تتم مراجعتها وإحالتها إلى الإدارة العامة للجهاز بطرابلس، وهو ما حدث بالفعل لكن توقف كل شيء بعد ذلك.

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