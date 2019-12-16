«الجوف» تعرض على «سرت للنفط» صيانة رؤوس الآبار

اجتماع مسؤولي «سرت للنفط» و«الجوف»، 16 ديسمبر 2019، (سرت للنفط)

عرضت شركة «الجوف للتقنية النفطية» على شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز»، تقديم بعض الخدمات الجديدة مثل صيانة رؤوس الآبار.

واجتمع مسؤولون من الطرفين، حيث بحثا إمكانية التعاون أيضًا في تقنية المضخات الغاطسة وبعض الخدمات الأخرى الخاصة باستكمال الآبار، حسب بيان «سرت للنفط»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله حمد العوكلي، وحضره رئيس مجلس الإدارة المكلف بشركة سرت، مسعود سليمان، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المختصين، ومن جانب شركة الجوف حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة مجدي مساعد، ومدير إدارة العمليات سليمان جبيل، وبعض المختصين.

وتتعاون الشركتان في عديد المجالات، إذ عرضت «الجوف» أخيرًا على «سرت للنفط» منتجها المكافئ الجديد «Jof Scale 7801»، الخاص بمنع التكلس في مبخرات وحدات تحلية مياه البحر، وقد طلبت الأخيرة معاونتها في مواجهة مشكلات التكلس، إضافة إلى تقديم الخدمات المتعلة بمجالي الحفر والإنتاج والخدمات السلكية.