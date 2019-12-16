جهاز مكافحة الظواهر السلبية يعلن إغلاق 5 مختبرات وشركة في بنغازي

قرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إغلاق مختبرات الخدمات الطبية والإخاء والدقة وشركتي مختبرات ليبيا وعطاء الطبيعة في بنغازي وتنبيه شركة نسائم طيبة لعدم مصداقية وقانونية العمل الطبي فيها.

ووفق بيان للجهاز أمس قامت اللجنة المشتركة المكلفة من رئيس الجهاز ووزارة الصحة بالحكومة الموقتة، بإغلاق عدد آخر من المختبرات والشركات الطبية التي «أرهقت كاهل المواطن بدفع مبالغ طائلة في تحاليل بسيطة وزيادة العبء عليه بعدم وجود معايير صحية وعدم ما يُثبت قانونية عملهم».

ولفتت إلى أنها قررت إقفال المختبرات والشركات المذكورة لحين قرار الجهة المختصة وهي وزارة الصحة ومراجعة اللجنة المكلفة من قبلها.

إغلاق 4 مختبرات في بنغازي وإحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق

والثلاثاء الماضي أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إغلاق مختبرات الزهراوي والروضة والرسالة والرازي في حي طابلينو بمدينة بنغازي، كما أحيل المسؤولون عنها إلى التحقيق، وقبض على بعض من الموظفين الذين يمتهنون هذا العمل دون شهادات اختصاص أو دورات خاصة بمهنة المعامل والتحاليل الطبية.

وتفقدت لجنة مشكلة من الجهاز، بالتعاون مع وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، تلك الفروع، حيث سجلت عدة مخالفات بها حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».