جهاز مكافحة الظواهر السلبية يعلن إغلاق 5 مختبرات وشركة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 01:59 صباحا

قرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إغلاق مختبرات الخدمات الطبية والإخاء والدقة وشركتي مختبرات ليبيا وعطاء الطبيعة في بنغازي وتنبيه شركة نسائم طيبة لعدم مصداقية وقانونية العمل الطبي فيها.

ووفق بيان للجهاز أمس قامت اللجنة المشتركة المكلفة من رئيس الجهاز ووزارة الصحة بالحكومة الموقتة، بإغلاق عدد آخر من المختبرات والشركات الطبية التي «أرهقت كاهل المواطن بدفع مبالغ طائلة في تحاليل بسيطة وزيادة العبء عليه بعدم وجود معايير صحية وعدم ما يُثبت قانونية عملهم».

ولفتت إلى أنها قررت إقفال المختبرات والشركات المذكورة لحين قرار الجهة المختصة وهي وزارة الصحة ومراجعة اللجنة المكلفة من قبلها.

إغلاق 4 مختبرات في بنغازي وإحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق

والثلاثاء الماضي أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إغلاق مختبرات الزهراوي والروضة والرسالة والرازي في حي طابلينو بمدينة بنغازي، كما أحيل المسؤولون عنها إلى التحقيق، وقبض على بعض من الموظفين الذين يمتهنون هذا العمل دون شهادات اختصاص أو دورات خاصة بمهنة المعامل والتحاليل الطبية.

وتفقدت لجنة مشكلة من الجهاز، بالتعاون مع وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، تلك الفروع، حيث سجلت عدة مخالفات بها حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
القيادة العامة تدعو إلى «عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون» معركة طرابلس
ليبيا
داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا