المسماري يفسر معنى «ساعة الصفر».. ويؤكد: نخوض «معركة استنزاف» في حرب طرابلس

الناطق باسم قوات الجيش التابعة للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري، 20 أبريل 2019. (فرانس برس)

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن قواته تخوض «معركة استنزاف» خلال الفترة الحالية في حرب طرابلس مع قوات الوفاق، وهو ما ساعدها للوصول لمواقع رئيسية لـ«العدو»، منها معسكر اليرموك.

وفسر المسماري، خلال لقاء علي قناة ليبيا الحدث اليوم، «ساعة الصفر» التي أطلقها قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر قبل أيام، مؤكدا أنها لا تعني بدء القتال خاصة أن القتال بدأ بالفعل منذ الرابع من أبريل الماضي، ولكن تعني «بدء مرحلة نهائية في الحرب تشمل اقتحام قلب العاصمة».

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وأعلن القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، «ساعة الصفر» لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس قائلا «اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة».

وقال حفتر في كلمة بثتها قناة الحدث، الخميس الماضي، «دقت ساعة الصفر ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر».

وقال حفتر، وهو يرتدي الزي العسكري، إن طرابلس «أصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح (..) منذ صارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد، ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الطامعين لينفذوا أوامر أسيادهم، ليضيع الوطن وهم أذلاء صاغرون».