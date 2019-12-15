جميع شركات الطيران الليبية تباشر رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي

طائرة تابعة لطيران البراق (أرشيفية: الإنترنت)

باشرت جميع الشركات الوطنية رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي، حسب الجداول المعتمدة لها، بعدما استأنفت شركة البراق رحلتها الأولى صباح اليوم، وفق المركز الاعلامي لمطار معيتيقة الدولي.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن شركة البراق استأنفت رحلتها الأولى صباح اليوم الأحد، قاصدة مطار تونس قرطاج، في حين أقلعت شركة الأجنحة من مطار معيتيقة الدولي متجهة لمطار أسطنبول ليلة البارحة، «بهذا تكون جميع شركات الطيران الوطنية استأنفت رحلاتها التجارية من مطار معيتيقة الدولي دون أي عراقيل وبكل انسيابية».

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فيما لفت البيان إلى استمرار بعض أعمال الصيانة والتحوير «التي لا تعوق العملية التشغيلية»، مضيفا أن هذه الأعمال تشمل صيانة بعض أجزاء المهبط وإنشاء موقف للسيارات ومكاتب شركات الطيران.

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار، الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

وكان هذا القصف هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرين منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

واستؤنف العمل في مطار معيتيقة الدولي يوم الخميس الماضي، عن طريق شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، حسبما أفادت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق. إلا أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أعلنت مساء الخميس، أنها ستوقف رحلاتها المقررة يومي الجمعة والسبت لحين ورود إشعار آخر، وأوضحت أن سبب وقف رحلاتها لليومين يعود إلى عدم استكمال «ظروف مطار معيتيقة الفنية والتشغيلية»، مشيرة إلى أنها تنتظر ما يفيد استكمالها من مصلحة الطيران المدني.