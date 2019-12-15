المصرف المركزي: مليون و360 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 10:33 مساء

قال رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي، سالم السيوي إن عدد أرباب الأسر الذين تحصلوا على مخصصاتهم عن العام 2019 بلغ نحو مليون و360 ألف رب أسرة، مشيرا إلى أن عدد الأفراد المستفيدين من المخصصات وصل إلى 6 مليون و860 ألف مواطن.

وذكر السيوي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نقلتها وكالة الأنباء الليبية في طرابلس أن القيمة المسيلة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتغطية مخصصات أرباب الأسر التي شرع في قبولها منذ 20 أغسطس الماضي وحتى 15 ديسمبر الجاري بلغت نحو «ثلاثة مليار و430 ألف دينار».

ونبه السيوي إلى أن «المصارف التجارية ستتوقف عن استلام المخصصات الإضافية عن العام 2018 يوم 31 من ديسمبر الجاري»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «استمرار قبول معاملات مخصصات أرباب الأسر عن العام 2019 خلال عام 2020».

وأشار رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر إلى أن «بعض المصارف ستتوقف عن استلامها مؤقتا لمدة لا تتجاوز 10 أيام لغايات إغلاق الحسابات السنوية»، مؤكدا أنه «لا خطط مطروحة تهدف لصرف مخصصات إضافية عن العام الجاري أو تجهيزات لمخصصات 2020».

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