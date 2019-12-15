عقيلة صالح يشارك في حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال مشاركته في حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ, (مجلس النواب)

شارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووفق بيان لمجلس النواب اللليبي اليوم، افتتح الرئيس المصري أعمال المنتدى العالمي الذي يعقد سنويًا برعايته وبحضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الحكومات والوزراء والسفراء ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية والساسة ومنظمات الشباب والمجتمع المدني وبمشاركة مبدعين من الشباب من كافة أنحاء العالم.

وأوضح البيان أن مشاركة عقيلة صالح في المنتدى تأتي خلال زيارته الرسمية لمصر واليونان.

وزار صالح اليونان في زيارة التقى فيها رئيس مجلس النواب هناك، كما التقى رئيس مجلس النواب المصري في القاهرة، وذلك بعد أيام من توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع تركيا لاقتا اعتراضات حادة من الدولتين.