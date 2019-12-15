مناظرة تثقيفية في سبها حول السن القانونية للزواج

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 15 ديسمبر 2019, 08:43 مساء
مناظرة حول السن القانونية للزواج في سبها. (بوابة الوسط)

أقيمت بمسرح مدرسة فزان في منطقة الجديد بسبها، مناظرة تثقيفية حول السن القانونية للزواج ضمن حملة «مش قبل الـ 18» نظمها نادي سبها للحوار والمناظرة والاتحاد النسائي الليبي بالجنوب برعاية المعهد الوطني الديمقراطي، بحضور لفيف من المثقفين ونشطاء المجتمع المدني والشباب من كلا الجنسين .

وقالت عضوة الاتحاد النسائي بالجنوب، أميرة نوري لـ«بوابة الوسط» إن هذه المناظرة استهدفت التوعية من مخاطر زواج القاصرات وصغيرات السن، وتنبيه المجتمع الليبي عن أضرار زواج الفتيات صغيرات السن.

وأضافت أن المناظرة استعرضت المواقف المؤيدة والرافضة للقضية بأسلوب يعتمد على الحجج والأدلة وقدم المتناظرون جوانب عدة في الحديث عن زواج القاصرات منها القانونية والنفسية والصحية كما استعرض الفريق المعارض حلول بديلة تتمثل في رفع التوعية وخلق رفض مجتمعي وأخلاقي له قبل فرض التجريم لأنه من السهل التحايل عليه من قبل بعض أفراد المجتمع.

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