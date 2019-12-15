ضبط سوداني يقوم بأعمال السحر والشعوذة في الكفرة

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي الكفرة من ضبط شخص سوداني الجنسية يقوم بأعمال السحر والشعوذة بالمدينة.

ووفق الناطق باسم مديرية أمن الكفرة ملازم أول محمد خليل في بيان اليوم، وردت معلومات إلى وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي، وتم متابعة هذا الشخص، والقبض عليه في إحدى المقابر بمدينة الكفرة، إذ عثر على بعض المواد والطلاسم التي تستعمل في هذه الأفعال العدوانية ضد البشر والمحرمة دينياً وقانونياً.

وأضاف البيان أنه تم التحقيق مع المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص .