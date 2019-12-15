إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تسير قافلة طبية لقرية المردوم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 15 ديسمبر 2019, 08:24 مساء
أحد الأطباء المشاركين في القافلة الطبية يجري كشفا على مريض بمركز المردوم الصحي شرق بني وليد. (الإنترنت)

سيرت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأحد، قافلة طبية للكشف على أمراض العيون والباطنية والأطفال لأهالي قرية المردوم شرق المدينة بالتنسيق مع المركز الصحي المردوم.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران إن عملية الكشف الطبي تُجرى تحت إشراف عدد من الاطباء والمختصين في أمراض العيون والباطنية والأطفال وبعض التخصصات الاخرى.

وأوضح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن عدد الحالات التى جرى الكشف عليها بلغ أكثر من 120 حالة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وتضمنت القافلة الطبية إجراء فحص طبي ونقل عدد من الحالات للكشف بعيادة ابن سينا لعدم وجود الأجهزة الخاصة بالكشف بالمركز الصحي المردوم.

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