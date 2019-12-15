أسرة الصحفي رضا فحيل البوم تناشد الجهات المختصة إطلاقه وإنهاء اعتقاله

الصحفي رضا فحيل البوم. (الإنرتنت)

ناشدت أسرة الصحفي رضاء فحيل البوم، اليوم الأحد، الجهات التي ألقت القبض عليه، بإطلاق سراحه وإنهاء اعتقاله، مشيرة إلى أن ابنها جرى احتجازه «بدون أي سبب».

وانقطع الاتصال بالصحفي الليبي رضا الهادي فحيل البوم، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي الليلة الماضية، قادمًا من تونس.

وقال أصدقاء للصحفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إنهم فقدوا الاتصال به أمس فور وصوله الساعة 11 ليلاً، إلى مطار معيتيقة، قادمًا من تونس.

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ورضا الهادي فحيل البوم ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية، نال جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية. وهو عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية، بجامعة الزاوية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القبض عليه حتى الآن.