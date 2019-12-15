السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني وانخفاض الدولار واليورو

شهدت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الرسمية، انخفاضا طفيفا أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، باستثناء الجنيه الإسترليني الذي زاد قرشين.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، فقد سجلت العملة الأميركية 1.3986 دينار للدولار الواحد، مقابل 1.3992 دينار الخميس، وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى1.5555 دينار مقابل اليورو الواحد، مقارنة بـ1.5585دينار.

في المقابل، زاد الجنيه الإسترليني قرشين، إلى 1.8646 دينار، مقابل1.8483 دينار. وانخفضت الليرة التركية إلى0.2409 دينار، مقابل0.2412 دينار، وكذلك العملة التونسية إلى 0.4909 دينار اليوم الأحد، مقابل 0.4913 في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.