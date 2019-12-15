صيانة برج كهرباء في سبها تعرض لقذيفة عشوائية

جانب من أعمال صيانة برج كهرباء في سبها، 15 ديسمبر 2019. (الشركة العامة للكهرباء).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، انتهاء أعمال صيانة برج كهربائي في سبها تعرض لقذيفة عشوائية أخيرًا.

وأجرت فرق الصيانة التابعة لدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق الجنوبية، أعمال الصيانة الطارئة للبرج رقم «28» في سبها، حيث «غيرت جناحًا معطوبًا»، حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا صيانة كابل كهرباء في الهضبة

وتجري شركة الكهرباء أعمال صيانة لعديد المحطات خلال الفترة الماضية، شملت محطة كهرباء شارع هايتي (وسط طرابلس)، ومحطة قصر الأخيار (75 كيلومترًا شرق طرابلس)، ومحطة الصوف، ومحطة القبة (شمال شرق البلاد)، ومحطة تمسان (جنوب غرب ليبيا)، ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إصلاح كابل ضغط عالٍ معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.