انعقاد الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بالمؤسسات العامة في بنغازي

جانب من أعمال الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بالمؤسسات العامة في بنغازي، 15 ديسمبر 2019. (بلدية بنغازي)

عقدت إدارة الموارد البشرية ببلدية بنغازى، اليوم الأحد، الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بالمؤسسات العامة، تحت شعار «رؤية 2020 تحديات وآفاق»، بحضور جميع مسؤولي التدريب بالمؤسسات العامة في نطاق البلدية.

وأوضحت البلدية، في بيان، أن الملتقى عقد بالتعاون مع إدارة التدريب بشركة الخطوط الأفريقية، وبرعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، وناقش مجموعة من التشريعات والمعايير والضوابط الخاصة بالتدريب والتطوير، وكذلك المعوقات التي تواجه المؤسسات العامة في هذا المجال، واستحداث آلية لإنشاء مراكز تدريب عامة.

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وعلى هامش الملتقى، أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، مبادرة المسؤولية الاجتماعية للتدريب والتطوير تحت عنوان «البرنامج الوطني للتدريب والتأهيل»، ودعت جميع مديري التدريب بالمؤسسات والقطاعات والأجهزة والشركات للمشاركة بالمبادرة لدعم رؤية الحكومة الموقتة ووزارة العمل والتأهيل، بشأن اعتماد 2020 عامًا لتدريب وتطوير المؤسسات العامة.