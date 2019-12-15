لليوم الثاني.. ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 01:05 مساء

شهدت أسعار معظم العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية، اليوم الأحد، ارتفاعًا مقابل الدينار لليوم الثاني على التوالي.

وحققت العملة الأميركية زيادة طفيفة لتصبح 3.96 دينار للدولار الواحد، مقابل 3.95 دينار، أمس السبت، حسب متداولين وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.40 دينار لليورو الواحد، مقابل 4.38 دينار، السبت، وكذلك سجل الجنيه الإسترليني زيادة بواقع ثلاثة قروش، ليبلغ 5.18 دينار مقابل 5.15 دينار أمس.

وفيما يتعلق بسعر صرف كل من الليرة التركية والدينار التونسي، فقد استقرا عند معدليهما عند 0.68 دينار لليرة، و1.38 دينار على التوالي، وهما سعرا تعاملات أمس.

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