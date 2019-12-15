مستشفى الأصابعة يتسلم حضانات لحديثي الولادة ووحدة تغذية بالأكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 12:42 مساء
مستشفى الأصابعة العام. (أرشيفية: الإنترنت).

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، مستشفى الأصابعة العام حضانات لحديثي الولادة ووحدة تغذية بالأكسجين.

ويأتي إمداد المستشفيات بالتجهيزات؛ تنفيذًا لخطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق التي أطلقها الوكيل العام، العام الماضي، بحسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لوكيل عام الوزارة على موقع «فيسبوك».

ويقع المستشفى في منطقة الأصابعة التي تبعد 120 كلم عن العاصمة طرابلس، وقد أُنشئ كمستشفى عام، وتبلغ سعته السريرية 60 سريرًا.

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وضمن خطة الوزارة لدعم المستشفيات، تسلم مستشفى يفرن المركزي، في 9 ديسمبر الجاري، أجهزة ومعدات طبية، شملت «جهاز آشعة ثابتًا، وجهاز موجات فوق الصوتية، وجهاز الصدمة الكهربائية، وجهاز تخطيط القلب، وأسرَّة عناية كهربائية، وأجهزة قياس الضغط، وجهاز شفط سوائل، ومنظم أكسجين، وأسطوانات أكسجين، وطاولات عمليات عظام، وجهاز تحليل الدم، وسماعات طبية، وثلاجة حفظ الموتى».

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