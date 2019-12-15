وكيل «تعليم الوفاق» يتابع تنفيذ الملاك الوظيفي في مراقبة سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 12:17 مساء
عادل جمعة ولجنة الملاك الوظيفي تجتمع بمديري مدارس سوق الجمعة، 15 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الأحد، مع مديري المدارس في مراقبة سوق الجمعة، خطوات تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي 2019/2020.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقد في مدرسة بشير الأسطي، بحضور اللجنة المشكلة لمتابعة الملاك الوظيفي من الوزارة، إلى جانب مراقب التعليم ومدراء المكاتب والأقسام بمراقبة تعليم سوق الجمعة، حسب بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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واستمع جمعة، إلى كافة الصعوبات التي تواجه إدارات المدارس في عملية التسكين (الملاك الوظيفي)، كما وضّحت اللجنة المشكلة لمتابعة الملاك الوظيفي كافة النقاط الغامضة في شروط التسكين.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لجميع مديري المدارس على اهتمامهم ومشاركتهم الفعالة في لقاء اليوم؛ من أجل تنفيذ ملاك وظيفي يخدم العملية التعليمية، وفق البيان.

عادل جمعة ولجنة الملاك الوظيفي تجتمع بمديري مدارس سوق الجمعة، 15 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)
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