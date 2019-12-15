رئيس الحكومة الموقتة يتابع استعدادات بنغازي لفصل الشتاء

الثني خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، 15 ديسمبر 2019. (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر عمران بوجواري، استعدادات البلدية لفصل الشتاء، وما يتطلبه من إمكانيات لمواجهة أي طارىء.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمكتب الثني بديوان الحكومة الموقتة في بنغازي، إلى سير العمل في البلدية ومشاريعها والمعوقات التي تواجهها وكيفية حلها، بحسب بيان منشور، اليوم الأحد، على صفحة بلدية بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتتعرض بنغازي لموجة من الأمطار التي هطلت بشكل غزير على شوارع المدينة وأغرقتها، ما دفع مديرية الأمن لإصدار تنبيه إلى السائقين للتقيد بالسرعة القانونية، وذلك في وقت حذر فيه المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار سقوط أمطار بكميات تتراوح بين الجيدة والغزيرة، على مناطق الشمال.

وكان الثني ناقش مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي في أكتوبر الماضي، عددا من المشاريع في المدينة، ووجه بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء.