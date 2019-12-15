الأرصاد يحذر الصيادين: البحر شديد الاضطراب.. وارتفاع الموج 4 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 11:44 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل الليبي من ارتفاع الأمواج، مشيرا إلى أن البحر شديد الاضطراب وأقصى ارتفاع للموج يصل 4 أمتار على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن سرعة الرياح لن تتجاوز 20 عقدة على طول الساحل، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من راس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية بوجه عام، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- البحر شديد الاضطراب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3 أمتار، والرؤية متوسطة إلى جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- استمرار سقوط أمطار يصحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول غدا إلى شمالية شرقية على طول الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، يكون غدا قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و4 أمتار، والرؤية متوسطة إلى جيدة.

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