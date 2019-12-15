الأرصاد: أمطار على مناطق بالشمال الشرقي.. وضباب غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة نسبيًّا على هذه المناطق تقل حدتها ويتحسن الطقس تدريجيًّا بعد ظهر اليوم، بينما يميل الطقس للاعتدال على باقى مناطق ليبيا، مع تكون ضباب خفيف الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن مناطق الشمال الغربي تتأثر بداية من مساء غدٍ برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتشمل يوم الثلاثاء باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 15 و22 درجة مئوية، فيما تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية على أغلب مناطق الوسط والجنوب، وفق النشرة الجوية.

رأس إجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- السماء صافية إلى قليلة السحب، ويتكون ضباب خفيف الليلة وصباح غد على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبعض مناطق الدواخل.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

- الفرصة مهيئة لسقوط أمطار على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ومن المتوقع تكوُّن ضباب خفيف على بعض المناطق الجبلية.

- الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تقل سرعتها مساء اليوم، وتتحول غدًا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر، فيما تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.