السراج يبحث مع سيناتور أميركي مشروع قانون بالكونغرس حول «تحقيق الاستقرار في ليبيا»

السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، 14 ديسمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم السبت، على هامش مشاركته في «منتدى الدوحة»، السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، مشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا» الذي يدرسه الكونغرس لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، بحث اللقاء ما يتضمنه المشروع من محاور رئيسية تشمل «اتخاذ إجراءات لمعالجة التدخل الأجنبي في الشأن الليبي»، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يهددون الاستقرار في ليبيا، والأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المتواطئين فيها إضافة لدعم الحكم الديمقراطي والانتخابات.

كما بحث اللقاء تداعيات حرب العاصمة ومستجدات الوضع في ليبيا، «والدور الذي تلعبه التدخلات الخارجية السلبية في تفاقم الأزمة».