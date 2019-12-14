وكيل «صحة الوفاق» يصل إلى أنقرة لتوقيع اتفاق صحي مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 10:08 مساء
وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى في أنقرة, 14 ديسمبر 2019 (صحة الوفاق)

وصل وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد من وزارة الصحة؛ لاستكمال إجراءات التوقيع على اتفاق بين وزارتي الصحة في الدولتين، بشأن تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير بعض الأطقم الطبية.

ووفق بيان لوزارة الصحة التقى الوكيل العام، خلال الزيارة، وكيلة وزارة الصحة التركية أمينة ألب ماشا، ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية، سلامي كلش.

كما زار الوكيل العام والوفد المرافق له مستشفى بيلكنت الذي جرى افتتاحه أخيرًا بالعاصمة أنقرة ويعد أكبر مستشفى في أوروبا، والثالث على مستوى العالم للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها.

ولفت مدير إدارة الشؤون المالية فوزي أونيس، الذي رافق الوكيل العام خلال الزيارة، إلى أن الاتفاق تضمن توفير أطقم طبية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي الذي أشرفت على بنائه مؤسسة تيكا، «الذي قدمته الحكومة التركية دعمًا لليبيا».

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