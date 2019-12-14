مؤسسة النفط تعلن إضافة 2500 برميل لإنتاج حقل أبوالطفل

البئر الجديدة «ك ك 6» التابعة لحقل أبو الطفل، 14 ديسمبر 2019 (مؤسسة النفط)

بدأت المؤسسة الوطنية للنفط، تشغيل البئر الجديدة «ك ك 6» بمنطقة التعاقد (أ)، التابعة لحقل أبو الطفل، ووضعها على منظومة الإنتاج، بما يضيف نحو 2500 برميل لمعدلات الإنتاج اليومية لشركة مليتة للنفط والغاز.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، جاء تشغيل البئر بعد الانتهاء من أعمال تركيب مجمع آبار جديد لربط الآبار بالمحطة الفرعية بالتركيب «ك ك».

ولفتت المؤسسة إلى تركيب وتوصيل خطين للإنتاج والاختبار للآبار «ك ك 1», و«ك»، و«ك ك 4» و«ذ ذ 1» والبئر الجديدة «ك ك 6»، مع تجهيز وصلات الآبار المستقبلية «ك ك 7»، «ك ك 8» بالمحطة، والتي من المستهدف حفرها وربطها في العام 2020 بعد اعتماد خطة التطوير Field Development Plan من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.