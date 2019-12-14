إخلاء سلخانة إجدابيا العامة بطريق طبرق

إخلاء سلخانة إجدابيا العامة بطريق طبرق, 14 ديسمبر 2019 (بلدية إجدابيا)

قامت مديرية أمن إجدابيا وجهاز الحرس البلدي ودوريات الدعم، بإخلاء مقر سلخانة إجدابيا الواقع بطريق طبرق، من أجل تسليمها للشركة المنفذة لعمليات الصيانة فيها.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لبلدية إجدابيا فإن إخلاء السلخانة يأتي بتعليمات من مدير الأمن بالمدينة ورئيس المجلس التسييري للبلدية.

ولفت البيان إلى أن لجنة مشكلة من الشرطة الزراعية والحرس البلدي بمديرية أمن أجدابيا والمشايخ والأعيان قامت بزيارة سوق المواشي والسلخانة لإعادة تفعيلهما ونقلهما من جزر الدوران والطرق العامة إلى الأماكن المخصصة، للمحافظة على آلية ذبح المواشي والأغنام بإشراف مباشر من الجهات المختصة.