ورشة عمل حول عمليات زراعة القوقعة بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 14 ديسمبر 2019, 05:13 مساء
عملية زراعة القوقعة بمركز طبرق الطبي, (الإنترنت)

أُجريت ورشة العمل الثالثة على التوالي حول عمليات زراعة القوقعة بمركز طبرق الطبي بحضور اختصاصي النطق والتأهيل، الدكتور حسين الخمري والدكتور سالم عمير، واختصاصية السمعيات الدكتورة أريج المنصوري.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، فإن الهدف من الورشة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمركز طبرق الطبي، لافتة إلى إجراء عمليتين لزراعة القوقعة لطفلتين بالمركز.

وبحسب المكتب، تأتي هذه العمليات لتخفيف العبء عن جميع المرضى ومن مختلف مناطق ومدن ليبيا، إذ تم خلال هذه الورشة إجراء عمليات تأهيل للنطق.

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