رئيس مجلس النواب المصري لعقيلة صالح: ندعم القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 04:45 مساء
المستشار عقيلة صالح خلال لقائه الدكتور علي عبد العال، بشرم الشيخ، 14 ديسمبر 2019 (مجلس النواب المصري)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح نظيره المصري الدكتور علي عبد العال، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ووفق بيان رسمي أصدره مجلس النواب المصري، اليوم السبت، أكد عبد العال «تفهم مصر الأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي». وشدد عبد العال - وفق البيان نفسه - على «دعم ومساندة مجلس النواب المصري القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب».

من جانبه، أعرب عقيلة صالح عن «بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصرى الداعم لمجلس النواب الليبي وقواته المسلحة».وقال: «نقدر وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة».

كما أكد «ثقته في مصر قيادة وشعبًا»، وأعرب عن «تطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق».

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