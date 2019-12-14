«بركان الغضب»: شن هجوم على قوات «القيادة العامة» في عين زارة ومحور اليرموك

آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب اللواء أحمد أبوشحمة، (الإنترنت)

أعلن آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب اللواء أحمد أبوشحمة، شن هجوم على تمركزات تابعة لقوات القيادة العامة، في عين زارة ومحور اليرموك.

وقال أبو شحمة، في بيان اليوم السبت، إن «القوات شنت هجوما على تمركزات لميليشيات حفتر»، مضيفا أن «المدفعية الثقيلة التابعة لقواتنا تعاملت بدقة مع تجمعات للميليشيات متعددة الجنسيات في محيط محور اليرموك بعد أن حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها»، حسب صفحة «عملية بركان الغضب» على موقع «فيسبوك».

ولم يحدد آمر الغرفة موعد أو نتائج هذا الهجوم، كما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من صحة المعلومات الواردة من مصدر مستقل.

اقرأ أيضا: السراج لـ«داعمي الحرب»: لا تحلموا بجعل ليبيا قاعدة لكم

ويوم الخميس الماضي أعلن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر ما وصفه بـ«ساعة الصفر» لحسم المعارك ودخول العاصمة طرابلس. ورد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس، قائلا: «إنه لا سيطرة أو اقتحام (لطرابلس)، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام»، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول «دولة القانون والمؤسسات».