«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح قوية وارتفاع الموج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 12:24 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين، اليوم السبت، من رياح غربية إلى شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و6 أمتار.

 الساحل من رأس أجدير  إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية غدا الأحد، على زوارة وطرابلس، وتتراوح سرعتها بين 15 و 30 عقدة، اليوم السبت، و10 و20 عقدة غدا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر و4 أمتار، ويصل إلى 5 أمتار على ساحل مصراتة وسرت.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على ساحل مصراتة وسرت.
- الرؤيـة ضعيفة إلى متوسطة وذلك لاضطراب البحر، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار جيدة، اليوم السبت، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 15 و 30 عقدة، وتصل اليوم إلى 35 عقدة على ساحل بنغازي وشحات.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين مترين و5 أمتار، ويصل إلى 6 أمتار على ساحل بنغازي وشحات.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على ساحل طبرق ويكون شديد الاضطراب على باقي الساحل.
- الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة  أثناء سقوط الأمطار، نتيجة اضطراب البحر، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

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