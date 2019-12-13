«صحة الموقتة» ترفع درجة التأهب القصوى بالمستشفيات والمراكز التخصصية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 11:02 مساء

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، «رفع درجة التأهب القصوى» بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية وجهاز الإسعاف والطوارئ، خلال فترة «الأمطار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد».

وشدد وزير الصحة سعد عقوب على «جميع المستشفيات بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى، تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات».

ولفت عقوب إلى ضرورة أخذ «كل الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها وتسجيل جميع الحالات التى يجري علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات».

ودعا وزير الصحة سعد عقوب «الجميع إلى التقيد بتنفيذ التعليمات والعمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع  للعام 2019».

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وأشار عقوب إلى أن الحكومة الموقتة «تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل»، مشيدا بـ«جهود المستشفيات، والكوادر الطبية فيها».

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