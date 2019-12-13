انتخاب ليبيا نائبا لرئيس الهيئة الفنية المتخصصة للتعليم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 08:18 مساء
أعمال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، 13 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)

انتخبت ليبيا ممثلة في وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لمنصب نائب رئيس الهيئة المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في أعمال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا، المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الحالي.

ووفق بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تم تواصل الاجتماعات الفنية واختتمت بصياغة القرارات والتوصيات والتقارير التي عرضت على الوزراء في الاجتماع الختامي اليوم، الجمعة، وذلك لإقرارها والتصديق عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النخيل العربي.. أقدم الأشجار المزروعة في العالم على قائمة تراث اليونسكو