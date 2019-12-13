البعثة الأممية تطلع ممثلي السلك الدبلوماسي على مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 05:43 مساء
اجتماع سلامة وممثلي السلك الدبلوماسي بمقر البعثة في طرابلس. (البعثة الأممية)

عقد مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائباه للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز والممثل المقيم، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، اجتماعا موسعا مع ممثلي السلك الدبلوماسي لدى ليبيا اليوم الجمعةأ في مكتبي البعثة في تونس وطرابلس.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قيادتها أطلعت الحضور من أعضاء السلك الدبلوماسي على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وشددت على ضرورة العمل معا لدعم الجهود المبذولة لوقف القتال وإحياء العملية السياسية في البلاد.

ممثلي السلك الدبلوماسي يشاركون في الاجتماع من مقر البعثة في تونس. (البعثة الأممية)
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