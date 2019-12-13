رئيس وزراء إيطاليا: جهات أجنبية تلعب دورا عسكريا في ليبيا.. ويجب مخاطبتها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 02:35 مساء

أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على ضرورة أن تتوافق دول القارة العجوز من أجل حل الأزمة الليبية، وذلك في تصريحات عقب الاجتماع المشترك الذي عقده صباح اليوم الجمعة، مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة.

وقال كونتي إن الاجتماع الذي عقد على هامش القمة الأوروبية ببروكسل «سار على ما يرام»، مضيفا: «لقد تشاطرنا التقييمات وكذلك حاجة أوروبا إلى جعل صوتها مسموعًا»، مشيرا إلى «جهات أجنبية تلعب الآن دورًا عسكريًا واضحًا للغاية في ليبيا، من حيث المعدات والجنود والموارد المالية، ويجب علينا مخاطبتهم».

اقرأ أيضا: كونتي مخاطبا مجلس النواب الإيطالي: إعادة استقرار ليبيا «أولوية»

وبخصوص التوافق الأوروبي: قال: «يبقى التوافق (الاوروبي) التام حول حقيقة أنه يتعين توجيه هذا الصراع، وعلى الفور، نحو حل سياسي. سنقوم بذلك بصوت موحد»، معلنا عن بيان مشترك للقمة في هذا الخصوص سيصدر في وقت لاحق اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النخيل العربي.. أقدم الأشجار المزروعة في العالم على قائمة تراث اليونسكو