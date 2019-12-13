رئيس وزراء إيطاليا: جهات أجنبية تلعب دورا عسكريا في ليبيا.. ويجب مخاطبتها

أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على ضرورة أن تتوافق دول القارة العجوز من أجل حل الأزمة الليبية، وذلك في تصريحات عقب الاجتماع المشترك الذي عقده صباح اليوم الجمعة، مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة.

وقال كونتي إن الاجتماع الذي عقد على هامش القمة الأوروبية ببروكسل «سار على ما يرام»، مضيفا: «لقد تشاطرنا التقييمات وكذلك حاجة أوروبا إلى جعل صوتها مسموعًا»، مشيرا إلى «جهات أجنبية تلعب الآن دورًا عسكريًا واضحًا للغاية في ليبيا، من حيث المعدات والجنود والموارد المالية، ويجب علينا مخاطبتهم».

اقرأ أيضا: كونتي مخاطبا مجلس النواب الإيطالي: إعادة استقرار ليبيا «أولوية»

وبخصوص التوافق الأوروبي: قال: «يبقى التوافق (الاوروبي) التام حول حقيقة أنه يتعين توجيه هذا الصراع، وعلى الفور، نحو حل سياسي. سنقوم بذلك بصوت موحد»، معلنا عن بيان مشترك للقمة في هذا الخصوص سيصدر في وقت لاحق اليوم.