مستشفى طرابلس الجامعي: عمليات متقدمة لمرضى الشريان الأورطي بالمجان

فريق مستشفى طرابلس الجامعي يجري عملية الشريان الأورطي لمريض يبلغ 78 عاما (الإنترنت).

أكد مستشفى طرابلس الجامعي استعداده لإجراء عمليات مجانية لزراعة دعامة داخل الشريان الأورطي، وهي التي يتجاوز إجرائها في الخارج أكثر من 120 ألف دينار؛ وذلك بعد نجاح المستشفى في إجراء عملية ناجحة من هذا النوع لمريض يببلغ من العمر 78 عاما.

وأجرى فريق طبي متخصص بقيادة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الدكتورغنية علي ضوء، أول أمس الأربعاء عملية جراحية للمريض البالغ 78 عاما، بعد أن كان يعاني من انبعاج وانتفاخ في الشريان الأورطي في البطن أكثر من 7سم، وهو أكبر شريان في الجسم، بحسب ما ذكرت صفحة المستشفى على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا: مستشفيات طرابلس تستعيد تقنية «تفتيت الحصى» بعد توقف 7 سنوات

وأشاد الدكتور غنية بـ«الجهود التي بذلها الفريق الطبي المرافق له لضمان نجاح العملية التي استمرت لأكثر من ساعتين»، مشيرا إلى أن هذا النوع من العمليات كان في السابق يجرى عن طريق فتح بطن المريض تحت التخدير العام وفي بعض الأحيان تحدث له مضاعفات ويوضع في وحدة العناية الفائقة لعدة أيام، فيما أن النوع الجديد الذي تم إجرائه يتم تحت التخدير النصفي.

ولفت إلى أن زراعة دعامة داخل الشريان الأورطي تعتبر من أكبر العمليات المتقدمة في قسطرة الشرايين وتجرى تحت التخدير النصفي بإجراء فتح صغير أقل من 5 سم في جسم المريض، وعقب العملية لايحتاج للبقاء في وحدة العناية الفائقة، ويمنح له اذن خروج من المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجرائها على أن يتابع في الأطباء المختصين في العيادات الخارجية.

وطالب الدكتور غنية زملائه الأطباء في جميع المستشفيات الليبية إحالة مرضاهم إلى المستشفى الجامعي طرابلس لإجراء عملية زراعة دعامة داخل الشريان الأورطي، من قبل الأطباء المختصين، مجانا.

ويتكون الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الناجحة عدد من الأخصائيين منهم، الدكنور مصطفى نوم، وسالم بن دلة، وأبوبكر بدر، ورئيس قسم التخدير الدكتور عبدالعزيز الخوجة، وفني العمليات والتمريض وفني القسطرة مفتاح فركاش.