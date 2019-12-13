السراج لـ«داعمي الحرب»: لا تحلموا بجعل ليبيا قاعدة لكم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 12:09 مساء

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على رفضه «التدخلات الخارجية الداعمة للحرب ومغامرات العسكر».

وأضاف، مخاطبا من سماهم «داعمو الحرب»: «لا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم ولا كهف للتسر أو الظلم، ودعوا الليبيين وشأنهم، إلا أن تتدخلوا بالخير، فليبيا ستكون دولة مدنية حقيقية وحرة»؛ وذلك في كلمة موجهة إلى الليبيين،، اليوم الجمعة

كما دعا إلى الالتفاف حول «الدولة المدنية»، متابعا: «آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد.... وفرض الاتفاق بالقوة، أما الآن فهناك وطن يبحث عن استقرار عبر آليات الحكم الديمقراطي».

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