شركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها عن انقطاعات التيار بسبب الاعتداءات على شبكة التوزيع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، عن إخلاء مسؤوليتها عن انقطاعات التيار بسبب استمرار الاعتداءات المتكررة على الشبكة العامة، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة وضع حد «للأعمال الإجرامية» التي تهدد بانهيار شبكة التوزيع.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تلقت بلاغ «قبل قليل عن سرقة خط مجاهد من 30 امهات الدواجن مسافة (1450) متر بدائرة توزيع الحي الصناعي الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن مصنع الدقيق»

وعلى ذلك، أضافت الشركة أنها «تخلي مسؤوليتها من حدوث هذه الانقطاعات نتيجة الاعتداءات المتكررة والشبه اليومية رغم مناشدة الشركة عديد المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار».

وارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة معدلات الاعتداءات على الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء والتي شملت تكسير أعمدة وسرقة أسلاك وكوابل وتخريب محطات ومحولات تغذية وتوزيع للتيار في عدد من المناطق.