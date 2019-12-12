الهيئة الوطنية للأبحاث تتسلم رسميا مركز البصمة الوراثية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 10:56 مساء
التوقيع على محضر الاستلام والتسليم لمركز البصمة الوراثية للهيئة الوطنية للأبحاث. (إدارة التواصل)

جرى صباح اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين إدارة مركز البصمة الوراثية والهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم (1349) للعام 2019 بشأن تشكيل لجنة لتسليم مركز البصمة الوراثية إلى الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية، وفق إدارة التواصل والإعلام.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن تنفيذ قرار التسليم والتسلم نص على أن تتولى الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية ممارسة الاختصاصات التي كانت مسندة للمركز.

حضر مراسم التوقيع رئيس لجنة التسليم والتسلم مدير مكتب دعم القرار برئاسة الوزراء طارق الغرابلي، وعضوية كل من أبوبكر المهدي القاضي، ومديري مكتبي الشؤون الإدارية والقانونية بالهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية.

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