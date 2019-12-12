المؤسسة الليبية للاستثمار تطلق مشروعين للتحول وتقييم الأصول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 08:53 مساء

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الخميس، إطلاق مشروعي التحول وتقييم الأصول بالشراكة مع شركتي «ديلويت» و«أوليفر وايمان» خلال احتفالية أقيمت بفندق «لايكو» بالعاصمة التونسية المملوك لها بحضور ممثلين دوليين.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان إنها تمضي قدما في تنفيذ إستراتيجيتها، ووقعت اليوم عقدا مع شركة «ديلويت» لتكون ذراعها الفنية والاستشارية في خطتها «لتقييم الأصول وإقفال الميزانيات الختامية للمؤسسة والجهات التابعة لها».

وأضافت المؤسسة أن مجلس الإدارة وخبراءه الدوليين استعرضوا في مراسم توقيع العقد، التي حضرها ممثلون عن سفارات عدد من الدول والبعثات والمنظمات الدولية «خطة المجلس بشأن تنفيذ مراحل مهمة من إستراتيجية التحول والحوكمة».

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن خبراء شركة «ديلويت» قاموا «بعرض خطة المؤسسة لإقفال الميزانيات الختامية وتقييم الأصول»، كما عرض خبراء شركة «أوليفر وايمان» خطة المؤسسة بشأن التحول والبناء المؤسسي.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجيتها، التي أعلنتها منذ ثلاثة أشهر، والتي تنفذها بالشراكة مع مؤسسات وشركات دولية رائدة، مؤكدة أن نجاح تنفيذ المشروعين سيجعل المؤسسة في مصاف الصناديق السيادية العالمية التي تنمي ثروات الأجيال القادمة وتحافظ عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019