المؤسسة الليبية للاستثمار تطلق مشروعين للتحول وتقييم الأصول

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الخميس، إطلاق مشروعي التحول وتقييم الأصول بالشراكة مع شركتي «ديلويت» و«أوليفر وايمان» خلال احتفالية أقيمت بفندق «لايكو» بالعاصمة التونسية المملوك لها بحضور ممثلين دوليين.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان إنها تمضي قدما في تنفيذ إستراتيجيتها، ووقعت اليوم عقدا مع شركة «ديلويت» لتكون ذراعها الفنية والاستشارية في خطتها «لتقييم الأصول وإقفال الميزانيات الختامية للمؤسسة والجهات التابعة لها».

وأضافت المؤسسة أن مجلس الإدارة وخبراءه الدوليين استعرضوا في مراسم توقيع العقد، التي حضرها ممثلون عن سفارات عدد من الدول والبعثات والمنظمات الدولية «خطة المجلس بشأن تنفيذ مراحل مهمة من إستراتيجية التحول والحوكمة».

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن خبراء شركة «ديلويت» قاموا «بعرض خطة المؤسسة لإقفال الميزانيات الختامية وتقييم الأصول»، كما عرض خبراء شركة «أوليفر وايمان» خطة المؤسسة بشأن التحول والبناء المؤسسي.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجيتها، التي أعلنتها منذ ثلاثة أشهر، والتي تنفذها بالشراكة مع مؤسسات وشركات دولية رائدة، مؤكدة أن نجاح تنفيذ المشروعين سيجعل المؤسسة في مصاف الصناديق السيادية العالمية التي تنمي ثروات الأجيال القادمة وتحافظ عليها.