المستشار عقيلة صالح يصل إلى أثينا ويلتقي رئيس البرلمان اليوناني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 08:37 مساء
رئيس البرلمان اليوناني خلال استقباله للمستشار عقيلة صالح في أثينا. (مجلس النواب الليبي)

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الخميس، إلى أثينا، والتقى فور وصوله رئيس البرلمان اليوناني، كوسان تينس تاتولاتس، «بناء على دعوة رسمية وجهها له رئيس البرلمان اليوناني»، وفق ما نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي.

وقال مجلس النواب الليبي إن رئيس البرلمان اليوناني، كوستانتين طاسولس، «أكد تفهم اليونان الأوضاع في ليبيا، مشددا على أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق علاقة مثمرة بين الشعبين الليبي واليوناني».

وأضاف المصدر أن «كوسان تينس تاتولاتس أشار إلى أن اليونان اطلعت على رسالة مجلس النواب الليبي الموجهة إلى الأمم المتحدة حول مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا، مؤكدا كل ما جاء فيها من اعتراض على بنودها».

من جهته تقدم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح «بشكره وتقديره لرئيس البرلمان اليوناني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما أكد أنه من شأن هذه الزيارة أن تفتح آفاق التعاون والصداقة والشراكة بين ليبيا واليونان بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين».

وجدد المستشار عقيلة صالح لنظيره اليوناني التأكيد «أن مجلس النواب داعم رئيسي ومؤيد للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب، وسعيها لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية»، وفق موقع المجلس.

يشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل استمرار ردود الفعل المتواصلة بشأن توقيع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على مذكرتي تفاهم مع الجانب التركي، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، والثانية بالتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية.

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