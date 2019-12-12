حكومة الوفاق توافق على مذكرة قانونية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب

الاجتماع العادي العاشر لمجلس وزراء حكومة الوفاق. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعه العادي العاشر للعام الجاري الذي عقد ظهر اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على مذكرة قانونية بشأن قانون الأحزاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وعضو المجلس محمد عماري وأحمد حمزة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، عكف على استكمال مناقشة جدول الأعمال المتضمن عددا من الموضوعات المحالة من الوزارات والهيئات والمؤسسات لاتخاذ بشأنها ما يلزم من قرارات.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن مجلس الوزراء «وافق على مذكرة المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب رقم (29) لسنة 2012».

ووجه مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اللجنة المكلفة بإعداد جدول موحد لمرتبات كل موظفي الدولة بالإسراع في إنجاز أعمالها. كما قرر شكل لجنة من عدد من الوزارات إضافة لتكليف وزارة المالية بإعداد مقترحات لعدد من المشروعات التي طرحت في جلسة اليوم للعرض خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.