بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين عبر «واتساب»

صورة لتفاعل المواطنين مع مبادرة بلدية «سوق الجمعة» لجمع القمامة «الإنترنت»

في مبادرة استقبلها المواطنون بترحيب كبير، أعلنت إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة في بلدية سوق الجمعة، إطلاق خدمة خاصة بمتابعة أعمال النظافة بالبلدية.

وعبرت البلدية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن «أملها» في «تعاون الجميع لإنجاح أداء التطبيق لفائدة جميع الأهالي».وناشدت البلدية المواطنين، بمشاركة مواقعهم عبر تطبيق «واتساب» مع رقم خصصته لذلك، وهو «0924504464»، وذلك في حالة عدم مرور مركبات جمع القمامة بهم.

ونالت المبادرة استحسانا من عديد المعلقين على صفحة البلدية، إذ كتب أحد مستخدمي «فيسبوك»، يدعى زكريا أبو يحيى: «‏مبادرة جيدة جدا. ‏خطوة ممتازة من البلدية والتحية والشكر لمن قام بهذه المبادرة». وكتب محمد بن زيتون: «مبادرة كويسة وممتازة في الطريق الصحيح، ربي يوفقكم». لكن الأمر لم يسلم من أوجه قصور، إذ شكا أبو همام شاقان، من مرور سيارتين دون حمل القمامة، فرد عليه أحد موظفي البلدية، بمطالبته بموافاتهم بالموقع بالضبط.

«تحديد المكبات»

وكانت لجنة «تحديد المكبات» برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية عبدالباري شنبارو، بحثت مطلع ديسمبر الجاري، ظاهرة تكدس القمامة في العاصمة طرابلس وسبل إنهائها.

واستعرض رئيس اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، في اجتماع عقد بديوان وزارة الحكم المحلي، وقتها، المواقع المقترحة لاعتمادها كمكبات للبلديات الواقعة ضمن الاختصاص المكاني لشركة خدمات طرابلس، حسب بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وناقش المجتمعون العراقيل التي تواجه البلديات في ملف النظافة بصفة عامة وكيفية إشراك جهاز الحرس البلدي ومديرية أمن طرابلس في إجراء حملة نظافة عامة بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية.