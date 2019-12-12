«مكافحة الأمراض»: 204 حالات اشتباه باللشمانيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 04:30 مساء
علاج أحد المصابين بالليشمانيا في مستشفى تاورغاء العام (الإنترنت)

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 204 حالات اشتباه إصابة بمرض اللشمانيا، في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر الجاري.

وأضافت الإدارة في نشرتها الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ48، أن «الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات هما الأسباب الرئيسية للأمراض»، حسب بيان نشره المركز، اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وحسب النشرة الوبائية، فإنه جرى رصد حالة اشتباه واحدة بالطفح الجلدي، بالإضافة إلى ست حالات اشتباه إصابة بالسحايا، فضلا عن حالة اشتباه واحدة بالسعال الديكي.

وفيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالمياه، أوضحت النشرة أنه جرى تسجيل سبع حالات اشتباه بمتلازمة يرقان.

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وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن في آخر أكتوبر، وصول شحنة جديدة من علاج مرض اللشمانيا «البنتوستام»، ودعت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز، مندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني المرض، التوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز فرع قرجي؛ لتسلم مخصصاتها.

وأكدت الإدارة ضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثًا، والحالات التي تم علاجها، مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز، وختم للتوقيع على نموذج التسلم.

ووفق مصادر طبية فإن مرض «اللشمانيا» ينتشر جراء لسعة ذبابة صغيرة جدًا يصعب رؤيتها بالعين المجردة تُسمى «ذبابة الرمل»، وهي الذبابة التي تحمل «الطفيل» المسبب للمرض، الذي يؤدي إلى «تقرحات جلدية» تشوه الجلد إذا لم تتم معالجته.

وقد يتسبب المرض في إصابات داخلية أخطر، إذ تصاب الذبابة بالعدوى عندما تلسع حيوانا مصابا باللشمانيا كالقوارض أو الكلاب، وهكذا تنشر الذبابة المرض عند لسعها البشر أو الحيوانات الأخرى، كما ينتقل المرض عن طريق نقل الدم أو عند استخدام الإبرة الطبية الملوثة.

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