تخريج 220 ضابطا من معهد تدريب الشرطة في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 02:46 مساء
مراسم حفل تخريج 220 ضابطا من معهد تدريب الشرطة في زوارة، 12 ديسمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

نظم معهد تدريب الشرطة في بلدية زوارة الكبرى، اليوم الخميس، حفل تخرج لـ220 شرطيا من الدفعة الثالثة لمنتسبي جهاز الدعم المركزي.

وتخلل الحفل إلقاء عدة كلمات في المناسبة، وعرض عسكري، وتطبيقات للعمليات الأمنية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ووزعت شهادات التقدير والدروع التذكارية، كما كُرم الخريجون الخمسة الأوائل، وقدم عميد بلدية زوارة درعا تذكاريا لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تسلمه مساعد مدير إدارة التدريب بالوزارة.
ويذكر أن دورة الدفعة الثالثة استمرت لأربعة أشهر، تخللتها التدريبات النظرية والميدانية والعملية والعلوم الأمنية والقانونية.

وقد حضر الحفل أعضاء المجلس البلدي زوارة، وعدد من القيادات بوزارة الداخلية، ومدير معهد تدريب الشرطة زوارة، ورئيس فرع جهاز الدعم المركزي زوارة، ومديرو ورؤساء الأجهزة الأمنية ببلدية زوارة الكبرى وأولياء أمور الخريجين ومجموعة من ضباط وضباط الصف بجهاز الشرطة.

عدد من الخريجين
عزف الموسيقى العسكرية خلال الحفل
تقديم درع البلدية إلى «داخلية الوفاق»
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