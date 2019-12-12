«الأرصاد»: أجواء باردة في غالبية المناطق.. وأمطار على الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 11:16 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء باردة نسبيا على غالبية مناطق البلاد، مع رياح نشطة على الشمال، قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، مع سقوط أمطار من حين الى آخر على مناطق الشمال الشرقي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وبين 12 و14 درجة مئوية علي المناطق الجبلية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل وصباح الغد.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم السبت على بعض المناطق الساحلية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاض ملحوظ آخر الليل.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده
سقوط أمطار من حين لآخر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون غزيرة يوم السبت، قد تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانا على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب مع ظهور سحب عالية على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية.

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