تحذير من ارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 10:25 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى جنوبية غربية قوية على الساحل الشرقي، سرعتها بين 25 و30 عقدة، كما سيصل ارتفاع الأمواج إلى 4.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجة الرؤية ستتراوح بين المتوسطة والضعيفة؛ بسبب اضطراب البحر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و25 عقدة
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و3.5 متر.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة؛ لاضطراب البحر، ودرجة الحرارة لن تتجاوز 21 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- استمرار سقوط الأمطار على طول الساحل، يصحبها سحب رعدية
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و30 عقدة.
- البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و4.25 متر.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة؛ لاضطراب البحر، ودرجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية.

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