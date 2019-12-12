انطلاق أولى الرحلات من مطار معيتيقة بعد توقف 3 أشهر

طاقم تابع للخطوط الأفريقية في مطار معيتيقة، 12 ديسمبر 2019، (صفحة المطار على فيسبوك)

انطلقت أولى الرحلات الجوية من مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.

وتنظم الرحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، وستقصد مطار إسطنبول الدولي، حسب بيان إدارة المطار على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلن المركز الإعلامي للمطار، الثلاثاء الماضي، استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار اعتبارا الخميس بشكل جزئي، حيث ستسير شركتي الخطوط الليبية والأفريقية رحلاتهما، ويوم الأحد المقبل ستبدأ شركتا الأجنحة الليبية والبراق تسيير الرحلات، ثم تأتي باقي الشركات تباعا».

وسبق أن صرح وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، في أكتوبر الماضي باستئناف حركة الرحلات بالمطار تدريجيا خلال أسابيع.

وبالتزامن، كشف المبعوث الأممي، غسان سلامة، عن تدشين محطة وصول خاصة بالأمم المتحدة في مطار معيتيقة، قائلا إن وجود البعثة «سيضيف إلى الطابع المدني للمطار، ويقضي على أي حجة باستعمال المطار لأي أهداف عسكرية».

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار، الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع. وكان هذا القصف هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرين منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.