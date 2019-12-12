إعادة تشغيل حقل الفيل بعد توقف دام 6 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 12:16 صباحا
حقل الفيل النفطي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز، مساء الأربعاء، إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي، وعودة معدلات إنتاجه إلى وضعها الطبيعي بعد توقف دام ستة أيام؛ «بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من الحقل إلى مليتة».

وأوضحت الشركة في بيان، إن إدارة الحقل تمكنت من إعادة فتح الصمام المُغلق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونوهت بجهود المؤسسة الوطنية للنفط في الكشف عن العطل وسرعة إعادة الحقل للعمل، حسب ما نشرت الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي

كانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت في الخامس من ديسمبر الجاري، توقف الإنتاج في الحقل، ووصف رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، الواقعة في حينه بأنها «محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة، وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي». كما توقف الإنتاج في الحقل يوم 27 نوفمبر الماضي، بسبب اشتباكات وقعت في محيطه، قبل أن يعود إلى الإنتاج في اليوم التالي.

ويقع حقل الفيل في منطقة حوض مرزق الغنية بالنفط، على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، ويضم احتياطي يتخطى 1.2 مليار برميل، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط. وتدير الحقل الذي يتخطى إنتاجه 70 ألف برميل يوميا بالشراكة مع مؤسسة النفط شركة إيني الإيطالية. ويضخ الحقل الخام إلى مرفأ مليتة غرب ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
6 قتلى في تبادل لإطلاق النار قرب نيويورك
دولى
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
تأكيدا لخبر «بوابة الوسط».. اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مجلة «تايم» تختار غريتا تونبرغ الناشطة من أجل المناخ شخصية العام 2019