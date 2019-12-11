سرقة 4450 متر أسلاك يتسبب في فقدان التغذية لنحو 64 محول كهرباء غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 10:33 مساء
من آثار االاعتداء على شبكة الكهرباء في زليتن. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

تسبب قيام مجهولين بسرقة نحو 4450 متر من أسلاك الكهرباء في فقدان التغذية على 64 محولا، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المناطق غرب البلاد، بحسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن «مجموعة مجهولة» قامت اليوم بسرقة أسلاك تغطي مسافة 2100 متر بالإضافة غلى تكسير أربعة أعمدة جراء أعمال السرقة على خط 11 ك ف (السوق) التي تغذي المحطة 30 العامرية التابعة لإدارة توزيع سهل الجفارة، ما أدى إلى فقدان التغذية على نحو 30 محولا وانقطاع التيار الكهربائي على جزء من منطقة العامرية.

وأكدت الشركة سرقة أسلاك تغطي مسافة 450 متر على خط النجيلة الذي يتغذى من محطة 30 الأجر ويغذي خط النجيلة فرعية شركة الأعمال ما أدى إلى فقد التغذية على نحو 4 محولات وانقطاع التيار الكهربائي على جزء من منطقة النجيلة.

كما أكدت الشركة أيضا اليوم سرقة أسلاك تغطي مسافة 1900 متر على خط الوادي من محطة 30 التصنيع بإدارة توزيع زليتن الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية لنحو 30 محولا وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على منطقة الزيتونة وماجاورها بمنطقة كعام.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء إلى أنها تعمل حاليا في محاولة لإعادة التغذية الكهربائية لمنازل المواطنين عن طريق مصادر بديلة، محذرة من تكرار الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية التي نبهت إلى أنها «أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد شبكة التوزيع بالانهيار».

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