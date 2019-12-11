إغلاق ثلاثة مخابز مخالفة في طبرق

أمر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الأربعاء، بإغلاق ثلاثة مخابز في البلدية لمخالفتها وعدم اتباعها القوانين واللوائح المعمول بها من قبل جهاز الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد في البلدية.

وقال بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه أثناء مروره صباح اليوم عند توجهه للعمل قام بحملة تفتيش مفاجئة على عدة مخابز بأحياء باب درنة والأندلس والمصطبة، و«تبين أن هناك ثلاثة مخابز غير مرخصة ومخالفة».

وأوضح بوالخطابية أن «بعض العمالة في هذه المخابز لا تملك شهادات صحية أو رخصا لمزاولة النشاط، أو أن المخبز غير نظيف، لهذا أعطينا أوامرنا لجهاز الحرس البلدي بقفلها».

وتعهد بوالخطابية بالعمل على التصدي للمخالفات والخروقات وإغلاق كل المخابز المخالفة «بدءًا من النظافة العامة والشهادات الصحية والرخص، وانتهاء بوزن وسعر رغيف الخبز».

وحمل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق المسؤولية الكاملة لجهاز الحرس البلدي، الذي طالبه بضرورة متابعة عمل المخابز داخل بلدية طبرق بشكل أكبر، التي يزيد عددها على 100 مخبز.