بومبيو: لا يملك أي طرف في ليبيا القدرة على الحسم العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 05:35 مساء

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أنه «لا يملك أي طرف في ليبيا القدرة على الحسم العسكري» في ظل الوضع الراهن في البلاد، مشددا على أن «الحل السياسي وحده من سينهي العنف» الحاصل في ليبيا.

وجدد بومبيو التأكيد أنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا وأنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف قبل أيام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

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وقالت «رويترز» إن وزير الخارجية الأميركي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، امتنع عن التعليق على فقدان طائرة أميركية مسيرة غير مسلحة في ليبيا الشهر الماضي.

كانت «رويترز» ذكرت أن الجيش الأميركي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة، وأن واشنطن تطالب بإعادة حطامها.

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